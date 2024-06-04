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ゴジラ　指人形　44体
商品番号 U71711272134
商品名

ゴジラ　指人形　44体
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 5,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴジラの指人形44体になります。自宅保管のため、完璧な状態ではありません。約20年以上前に購入したものです。かなり古いため貴重です。画像を見て判断し、購入して下さい。よろしくお願いします。003
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