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【完動品】MACKIE MICRO SERIES 1402-VLZ ミキサー
商品番号 C17663602739
商品名

【完動品】MACKIE MICRO SERIES 1402-VLZ ミキサー
ブランド名 マッキー
特別価格 税込 7,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作チェック\u0026清掃済の完動品となります。経年による使用感がある程度で、目立つ傷などは特にありません。メーカー：MACKIE型番：MICROSERIES1402-VLZ付属品：電源ケーブル＜主な仕様＞外形寸法　約W360xH85xD350mm重量　約4.5kg
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