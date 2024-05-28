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- 【完動品】MACKIE MICRO SERIES 1402-VLZ ミキサー
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商品詳細
動作チェック\u0026清掃済の完動品となります。経年による使用感がある程度で、目立つ傷などは特にありません。メーカー：MACKIE型番：MICROSERIES1402-VLZ付属品：電源ケーブル＜主な仕様＞外形寸法 約W360xH85xD350mm重量 約4.5kg
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