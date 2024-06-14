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版画　ジニー・キム　フレーム入り　リトグラフ　No.証明書あり　フランス
商品番号 E75154937031
商品名

版画　ジニー・キム　フレーム入り　リトグラフ　No.証明書あり　フランス
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジニー・キムの限定リトグラフです。　プリントNo.:20of350作家名　:ジニー・キム　　JeannieKimm作品タイトル　:CALLABLOSSOMATJULYⅢ刷り技法　:リトグラフ原産国　:フランス　CERTIFICATEOFAUTHENTICITY付き　(作品証明書)フランスの工房で制作された優しい色合いのリトグラフ、10種の中の一作品です。花の絵をモチーフにした鮮やかな色彩は、自然の心地よさを感じさせ、癒しのエネルギーが溢れています。こちらの商品は額装ではなくポスターフレームにセットし、お求めやすい価格でご提供しています。新品フレームですが、ポツリとキズの箇所があります。画像10枚目でご確認下さい。フィットフレーム　ホワイト寸法　:A2594✖️420mm作品画像は実物とは異なって見える事があります。また、映り込み等がありますのでご了承下さい。キレイな状態ですが見落としはあるかもしれません。神経質な方は購入をお控えください。ご理解いただける方はご検討宜しくお願い致します。#版画　#リトグラフ　#花の絵　#癒し　#インテリアアート　#絵画
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