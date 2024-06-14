版画　ジニー・キム　フレーム入り　リトグラフ　No.証明書あり　フランス

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ジニー・キムの限定リトグラフです。 プリントNo.:20of350作家名 :ジニー・キム JeannieKimm作品タイトル :CALLABLOSSOMATJULYⅢ刷り技法 :リトグラフ原産国 :フランス CERTIFICATEOFAUTHENTICITY付き (作品証明書)フランスの工房で制作された優しい色合いのリトグラフ、10種の中の一作品です。花の絵をモチーフにした鮮やかな色彩は、自然の心地よさを感じさせ、癒しのエネルギーが溢れています。こちらの商品は額装ではなくポスターフレームにセットし、お求めやすい価格でご提供しています。新品フレームですが、ポツリとキズの箇所があります。画像10枚目でご確認下さい。フィットフレーム ホワイト寸法 :A2594✖️420mm作品画像は実物とは異なって見える事があります。また、映り込み等がありますのでご了承下さい。キレイな状態ですが見落としはあるかもしれません。神経質な方は購入をお控えください。ご理解いただける方はご検討宜しくお願い致します。#版画 #リトグラフ #花の絵 #癒し #インテリアアート #絵画