和楽器　和太鼓　陣太鼓　70号　台・撥付き　M　R5915C

大きさ (台付）高さ約３８cm 幅約２２㎝×幅約２６．５㎝（太鼓のみ）高さ約２３cm 幅約２２㎝×幅約２３㎝ 重さ約１５５３g全体的に細かな傷が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。



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