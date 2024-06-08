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和楽器　和太鼓　陣太鼓　70号　台・撥付き　M　R5915C
商品番号 F45641303585
商品名

和楽器　和太鼓　陣太鼓　70号　台・撥付き　M　R5915C
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 8,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　(台付）高さ約３８cm　幅約２２㎝×幅約２６．５㎝（太鼓のみ）高さ約２３cm　幅約２２㎝×幅約２３㎝　重さ約１５５３g全体的に細かな傷が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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