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旧蔵◆古美術 　真筆　中国書画 元代画家　趙孟　精品百馬図 手卷 長卷　絹本
商品番号 X11137136942
商品名

旧蔵◆古美術 　真筆　中国書画 元代画家　趙孟　精品百馬図 手卷 長卷　絹本
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 242,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

旧蔵◆古美術　真筆　中国書画元代画家　趙孟　精品百馬図手卷長卷　絹本　肉筆保證A1サイズ画心高さ400cm幅さ39cm　状態は良好です。タイトル及び商品詳細(サイズを除く)は私の主観ですので参考にしないで下さい。
http://narcologia.ru/goods/choice264785.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei808871.html
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