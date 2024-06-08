旧蔵◆古美術 　真筆　中国書画 元代画家　趙孟　精品百馬図 手卷 長卷　絹本

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商品詳細
旧蔵◆古美術 真筆 中国書画元代画家 趙孟 精品百馬図手卷長卷 絹本 肉筆保證A1サイズ画心高さ400cm幅さ39cm 状態は良好です。タイトル及び商品詳細(サイズを除く)は私の主観ですので参考にしないで下さい。
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