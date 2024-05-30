【美品】YAMAHA ヤマハ PACIFICA112V RM PAC112V

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《出品物》YAMAHAヤマハPACIFICA112VパシフィカエレキギターPAC112vカラー：RM（レッドメタリック）・本体・ソフトケース・六角レンチ・説明書・EDGEARNoiseLessCabie2M（約3500円）付き《状態》出音確認済み。光の加減によって見える程度の軽微な擦れや小傷などはございますが、全体的に使用感低めです。ネックはストレートで電装系も良好です。発送時は弦を緩めフレットを保護したうえで、ギター用のダンボールにて発送いたしますので、到着後のチューニングはお願いいたします。《商品詳細（引用）》高いポテンシャルで結実した充実の基本性能。ギタリストの才能を引き出すベーシックモデル。アルダーボディにグロスウレタン仕上げボルトオンメイプルネック＆ローズウッド指板アルニコVピックアップでクリアで音ヌケがいいサウンドを実現5ポジション・セレクター付きS/S/Hピックアップ構成コイルタップ機能を搭載し幅広いサウンドメイキングが可能ブロックサドル採用のヴィンテージトレモロ《その他》・状態評価は主観のため、お写真ご参照のうえUsedにご理解頂ける方のご購入でお願い致します。・モニター環境などによって、画像の色が実物と異なって見える場合がございます。・気になる部分がございましたら、お問合せ願います。・ペットや喫煙者はおりません。その他ご質問などございましたらお問合せください。