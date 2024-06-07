モルカー　コロコロフレンズ　フルコンプリート

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商品詳細
モルカー コロコロフレンズ1.2.3.4弾の計30種フルコンプリートです。少しの間飾っておりましたが、その後暗所にて保管しておりました。目立った傷や汚れ等はございませんが、あくまでも中古品であることをご了承下さい。出品を迷っているため、突然取り下げることがございます。質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください。
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