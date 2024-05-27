maxon OD-820 OVERDRIVE PRO日本製

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商品詳細
OD-820OVERDRIVEPROMAXON定価：¥22000#MAXON#OD_820OVERDRIVEPRO名機、マクソン日本製です。年代物ですが、動作品です。youtubeなどで音の確認願います。返品返金苦情なしを守れる方でお願いします。神経質な方は遠慮ください。入金、受け取り評価はスムーズにお願いします。専用の箱は御座いません。
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