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- 【真作】小島一谿/湖山遠眺図/掛軸/名家伝来/AA-255
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商品詳細
【真作】【参考】小島一谿 日本画家。岐阜県生。本名は重三郎。はじめ川端絵画研究所に通うが牛田鶏村・中島清之と知り合い日本画に転向する。前田青邨に師事。院展で受賞を重ね活躍。風景画を得意とした。奨励賞受賞。日本美術院院友。昭和49年(1974)歿、75才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は概ね良好です。表装は天に多少の汚れシミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 122cm× 幅 62cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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