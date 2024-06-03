風炉 茶釜 電熱器 鬼面風炉釜 野々田電熱器 敷板 茶道具 お点前道具

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商品詳細
ご覧頂き ありがとうございます。未使用鬼面鉄風炉釜に野々田製電熱器の組み合わせです。底瓦敷板付き☆出品商品#宝美堂茶道具 ［風炉］未使用鬼面風炉釜です。保管時の汚れございますが未使用品の為錆び傷はありません。水漏れ確認済み問題ございません。唐銅蓋釜環付紙元箱入りサイズ胴幅 ３４.５センチ高さ ３５センチ釜口 １０.８センチ ［電熱器］未使用に近い野々田製電熱器です。１００Ｖ／４１０Ｗ 中間スイッチ付き通電確認済み問題ございません。欠け割れございません。元箱無し◎敷板木製黒色３０センチ角細かい傷ございます。サービスおまけ程度にお考えくださいませ。◎底瓦陶器製直径１３.５センチサイズは素人計測です。若干の誤差ございます。経年保管風炉釜電熱器です。完品新品ご希望の方はご購入お控えくださいませ。出品映像は照度遮光によって実物と若干の色目が異なって見える事がございます。#鬼面風炉釜#茶釜#炉釜#野々田製電熱器#炭型ヒーター#底瓦#敷板#茶道具#お点前道具
http://narcologia.ru/goods/kindness441705.html
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