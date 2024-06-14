『マーベル・コミック』PVCスタチュー マーベル・ギャラリー アイアンハート

『マーベル・コミック』PVCスタチューマーベル・ギャラリーアイアンハート新品未使用品です。#ダイアモンドセレクト#マーベルコミック#アイアンハート#『マーベル・コミック』PVCスタチューマーベル・ギャラリーアイアンハート購入後、フィギュア本体は触らず大切に保管しておりました。目立った傷や汚れの無い状態で、商品箱、付属品等完品です。※輸送箱はありません。箱には、多少の擦れ、傷などあります。中古品である事を御理解頂ける方、またあくまでも素人検品、人の手に渡った物であることをご理解頂いた方のみご購入して下さい。神経質な方はご遠慮下さい。#千値練#マーベルコミック#アイアンマン#アベンジャーズ#HOTTOYS#ホットトイズ#トイサピエンス#トイビズ#マーベルレジェンド#キャプテンアメリカ#スパイダーマン#ブラックパンサー#ガーディアンズオブギャラクシー#アントマン#マイティソー#バンダイフィギュア種類···コレクションフィギュア



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