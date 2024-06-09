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【真作】高木栖逸/梅に鴬図/花鳥図/早春図/掛軸/名家伝来/AC-588
商品番号 A27368681904
商品名

【真作】高木栖逸/梅に鴬図/花鳥図/早春図/掛軸/名家伝来/AC-588
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 4,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】高木栖逸【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は薄汚れ、多少のシミ、全体に折れ、巻シワなどあります。表装は天地に汚れシミあります。　　桐共箱付　　　　軸丈　縦　202×幅　52㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】高木栖逸/梅に鴬図/花鳥図/早春図/掛軸/名家伝来/AC-588
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真作】高木栖逸/梅に鴬図/花鳥図/早春図/掛軸/名家伝来/AC-588 - 絵画 ...
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