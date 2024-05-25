（694）★九谷焼★幸仙作★山水絵茶碗★破魔オマケ付き★

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ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆★九谷焼☆幸仙作☆山水絵茶碗です。★九谷焼独特の色合いの山水に中は和歌が書かれています。★サイズは直接約12cm高さ約7cmです。★小売価格￥15000を￥8500でいかがでしょうか。★うっすらと貫入が有り使いこむほどにお茶がしみ味が出る茶碗です。★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#茶道具#抹茶碗#食器#小丼#平小鉢#飯碗#有田焼#唐津焼#茶器#茶道#床の間#茶室#工芸品#骨董#抹茶茶碗#抹茶碗#抹茶#古美術#美術品#表千家#裏千家 #てつ山窯 #茶碗 #貫入 #木箱 #共箱 #雛祭り #雛人間 #お雛様