スピッツ 下北線路街 コラボ グッズ

下北線路街×SPITZオリジナルグッズリネンミニバッグラウンドキーチャーム/2色マップリーフレットコースター(裏面QRコードタイプ)/2枚こちらのコースターは、当初のサイズより少し小さめの物になっているようです。バッグは麻の紐を外し、折り畳んでの発送になります。ヒモもお付けします♪キーチャームのカラーは画像でご確認ください♡☆バラ売り相談可☆即購入OKですSpitz草野マサムネひみつスタジオ発売記念限定イベントグッズコレクションお洒落かわいいナチュラルユニーク日常癒しときめき胸キュンギフトプレゼント



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