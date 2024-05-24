茶道具 水指 粉引 奥村 考山 共箱 (蓋無し)

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商品詳細
茶道を嗜んでいた母の遺品になります。幅約18cm高さ約13cm蓋はついておりません。共箱傷んでいますが紙の箱もあります。種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/stealth155576.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper949309.html
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