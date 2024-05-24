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仏教美術　古銅　観音像　仏像　置物　重さ約1980g　V　5954
商品番号 S78487247757
商品名

仏教美術　古銅　観音像　仏像　置物　重さ約1980g　V　5954
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 9,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...銅大きさ　高さ約35.5㎝　幅約12㎝×約12㎝　重さ約1980g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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