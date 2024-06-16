

美品 井堂雅夫「東京八景」木版画 4枚1組 直筆サイン・落款入り 1992年 美品 井堂雅夫「東京八景」木版画 4枚1組 直筆サイン・落款入り 1992年



美品 井堂雅夫「東京八景」木版画 4枚1組 直筆サイン・落款入り 1992年 美品 井堂雅夫「東京八景」木版画 4枚1組 直筆サイン・落款入り 1992年



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ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：「東京八景」作家名：井堂雅夫技法：木版画制作年：199年直筆のサイン・落款・エディションナンバーが入っています。限定180部の内、第51号こちらは4枚で1組セットとなります。マットに上部のみ版画が貼られている状態です。オリジナル紙ケースが付属いたします。版画、マットにはダメージ無く美品です。ケースに少し汚れがございますので予めご了承くださいませ。サイズマット全体：縦42.5センチ×横54センチ内窓部分：縦27.5センチ×横39センチ版画全体：縦27.5センチ×横39センチ画：縦26センチ×横38センチ＜作者来歴＞【井堂雅夫】1945-20161945年盛岡で生まれる。1960年に京都に移り、伝統工芸士(染色家)吉田光甫に弟子入りする。1972年に木版画制作を始める。日本版画協会入選。日動版画グランプリ入選。三軌会新人賞会員推挙。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。1013#骨董 #骨董品 #日本 #日本画 #アート #版画家 #美術 #絵画 #おしゃれ #インテリア #和風 #和室 #古民家 #風景 #旅行 #名所 #観光 #東京 #寺 #神社 #神社仏閣 種類...木版画形式...額縁入り主題...風景・海景