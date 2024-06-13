Flashback Mini Delay

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商品詳細
箱はありません。ライブ等で使用していたのでかなり傷はあります。またマジックテープを貼ったままにしています。それでも大丈夫な方ご購入お願いします。動作・音は確認済みです。問題ありませんでした。FLASHBACKMINIDELAYtcelectronic#tcelectronic#FLASHBACKMINIDELAY
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