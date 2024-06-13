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5点セット 絵画 アートパネル ハート インテリア 壁掛け 風水 開運 留め具付
商品番号 G83590144001
商品名

5点セット 絵画 アートパネル ハート インテリア 壁掛け 風水 開運 留め具付
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■希望、感謝、繋がり、育む心、思いやり等、今日を笑顔で過ごせる自然をモチーフにしています。■玄関や寝室など日当たりにくい場所も絵を飾ると、明るく、心温まる印象になります。■自然モチーフのアートで、お部屋も心もリフレッシュ。日々の心のビタミンになるような作品作りにこだわりました。■「優しい自然素材で、末永く飾れる」をコンセプトで企画しました。しっとりとした優しい艶のある仕上がりになります。■贈り物、プレゼントに最適です！飽きのこない構図、人生の歩みとともに。洗練された絵画が素敵な空間を演出します。【サイズ】20x30cmx2枚20x40cmx2枚20x50cmx1枚（5枚セット）『思いっきり明るくイメージを変えてみませんか？』お部屋に飾る絵画は、新しい景色を広げる窓になります★絵を飾るという「ゆとり」「うるおい」「おもてなし」『シンプルすぎる入り口が一変！お部屋が明るい印象になりました』『気分があがって、家にいるのが楽しくなりました』『いままで話したことがないお客様とコミュニケーションがとれました』空間に彩りをくわえて、ワンランク上のライフシーンに♪※留め具付いてきますので、到着後すぐに設置可能です。
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