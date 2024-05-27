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最終値下げ！FENDER ストラト エレキギター
商品番号 A71581387241
商品名

最終値下げ！FENDER ストラト エレキギター
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 25,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDER/Classic60sStratocasterw/TexasSpecialPickups3年前に楽器屋さんで新品10万程で購入致しました。写真のご確認お願い致します。11枚目の写真のケースに入れて発送させて頂きます。シリーズ···Fender保証書、ケース、アームないです。ギターのみです。
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