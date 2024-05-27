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大正　YAMAHA TH-10M 日本製
商品番号 Q41202717166
商品名

大正　YAMAHA TH-10M 日本製
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHATH-10Mです。片付け中に出てきました。少し調べた位ですので当方詳しくはわかりません。値段設定など違っている場合があるかと思いますのでお気軽に希望金額をご連絡下さい。使用頻度少なめで良好な状態ですが細かな擦り傷など確認漏れもあるかと思います。希望アングルでの画像をご希望ございましたらお気軽にご連絡ください。専用ハードケース付属
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