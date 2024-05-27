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商品詳細
YAMAHATH-10Mです。片付け中に出てきました。少し調べた位ですので当方詳しくはわかりません。値段設定など違っている場合があるかと思いますのでお気軽に希望金額をご連絡下さい。使用頻度少なめで良好な状態ですが細かな擦り傷など確認漏れもあるかと思います。希望アングルでの画像をご希望ございましたらお気軽にご連絡ください。専用ハードケース付属
http://narcologia.ru/goods/financier350260.html
http://narcologia.ru/goods/approximate333820.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly432484.html
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世界の YAMAHA 大正琴 TH-10M revecap.com
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大正 YAMAHA TH-10M 日本製 - 和楽器
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大正 YAMAHA TH-10M 日本製 - 和楽器
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