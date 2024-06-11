DD401J-DIY KIT Digital Drum Set

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商品詳細
DD401J-DIYKITDigitalDrumSetMEDELI定価：¥56000状態 左上のシンバルパッドが少し浮いています。粘着が弱くなったためと思われます。動作に問題はありません。#MEDELI#DD401J_DIYKITDigitalDrumSet
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