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DD401J-DIY KIT Digital Drum Set
商品番号 U42914582563
商品名

DD401J-DIY KIT Digital Drum Set
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DD401J-DIYKITDigitalDrumSetMEDELI定価：¥56000状態　左上のシンバルパッドが少し浮いています。粘着が弱くなったためと思われます。動作に問題はありません。#MEDELI#DD401J_DIYKITDigitalDrumSet
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