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フジミ　S14 シルビア　完成品　カスタム
商品番号 S59521955219
商品名

フジミ　S14 シルビア　完成品　カスタム
ブランド名 フジミモケイ
特別価格 税込 2,446 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フジミ　S14ニッサン　シルビア　カスタム　1/24完成品です。カスタム点・ホイール　アオシマ　AVSモデル5・車高ダウン(付属ローダウンキット使用)、オフセット、キャンバー角調整・ボデー　エンブレム類スムージング・ヘッドライト内　形状加工・フェンダー内薄肉加工・フロントバンパー　下部延長成形・キット付属リアアンダー・リアスポイラー　オーテック用　形状修正・砲弾マフラー・運転席バケットシート・クォーター、リアガラス　ブラックアウト・ボデーカラー：タミヤ　ブライトレッドステアリング稼働しますが，車高低いため干渉します。リアスポイラーは両面テープ固定ですので取り外し可能です。発送の際、破損防止のためドアミラー・リアスポイラーは外し、同梱いたします。購入者様でご装着下さい。また発送の際、外れた部品はご購入者様で修正をお願いします。キットの箱は付属しません。素人制作品です。ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···国産メーカー素材···プラスチックスケール···1/24
http://narcologia.ru/goods/organization815562.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly413984.html
http://narcologia.ru/goods/response791842.html
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