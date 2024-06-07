フジミ　S14 シルビア　完成品　カスタム

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フジミ S14ニッサン シルビア カスタム 1/24完成品です。カスタム点・ホイール アオシマ AVSモデル5・車高ダウン(付属ローダウンキット使用)、オフセット、キャンバー角調整・ボデー エンブレム類スムージング・ヘッドライト内 形状加工・フェンダー内薄肉加工・フロントバンパー 下部延長成形・キット付属リアアンダー・リアスポイラー オーテック用 形状修正・砲弾マフラー・運転席バケットシート・クォーター、リアガラス ブラックアウト・ボデーカラー：タミヤ ブライトレッドステアリング稼働しますが，車高低いため干渉します。リアスポイラーは両面テープ固定ですので取り外し可能です。発送の際、破損防止のためドアミラー・リアスポイラーは外し、同梱いたします。購入者様でご装着下さい。また発送の際、外れた部品はご購入者様で修正をお願いします。キットの箱は付属しません。素人制作品です。ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···国産メーカー素材···プラスチックスケール···1/24