EP-booster

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商品詳細
箱、仕様書、ケーブルなど無く本体のみです。ライブでかなり使用し大きな傷、汚れありです。また、裏の滑り止めは劣化していたため剥がしております。動作は良好ですので使えれば良いという方のみご検討ください。EPBoosterXotic定価：¥19000#Xotic#EPBooster種類···エフェクター・プロセッサー
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