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- ★未使用品★ SHURE シュア バウンダリマイクロホン MX393/C
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商品詳細
☆送料無料・匿名配送でお届け致します☆◇◇◇新品、未使用◇◇◇本体中袋が未開封の未使用品になります。----------------------------------------メーカー :SHUREシュア商品名 :バウンダリマイクロホン型番 :MX393/Cカラー :ブラック系----------------------------------------【特徴】●ポーラーパターン:単一指向性●使用するためにミキサー、あるいは外部からファンタム電源の供給が必要となります。【梱包・発送】送料無料・匿名配送でお届け致します。【備考】その他細かい仕様が気になる方は、メーカー公式サイト等でご確認をお願い致します。
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MX392 - MX392 Microflexバウンダリー - Shure 日本
☆未使用品☆ SHURE シュア バウンダリマイクロホン MX393/C - メルカリ
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