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★未使用品★ SHURE シュア バウンダリマイクロホン MX393/C
商品番号 C76101773822
商品名

★未使用品★ SHURE シュア バウンダリマイクロホン MX393/C
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 7,224 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆送料無料・匿名配送でお届け致します☆◇◇◇新品、未使用◇◇◇本体中袋が未開封の未使用品になります。----------------------------------------メーカー　:SHUREシュア商品名　　:バウンダリマイクロホン型番　　　:MX393/Cカラー　　:ブラック系----------------------------------------【特徴】●ポーラーパターン:単一指向性●使用するためにミキサー、あるいは外部からファンタム電源の供給が必要となります。【梱包・発送】送料無料・匿名配送でお届け致します。【備考】その他細かい仕様が気になる方は、メーカー公式サイト等でご確認をお願い致します。
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