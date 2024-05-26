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- 格安‼️ガブリアスexデッキ ポケモンカード 優勝構築
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商品詳細
⭐︎ガブリアスex優勝デッキ⭐︎※デッキは全てスリーブ入りです。ジムバトル優勝最新構築済みデッキ目立ったキズ等はございませんがトラブル防止のためプレイ用でお願いします！【デッキリスト】『ポケモン』フカマル×3枚ガブリアスex×3枚リオル×3枚ルカリオ×3枚ビッパ×2枚ビーダル×2枚テラキオン×1枚かがやくゲッコウガ×1枚ジラーチ×1枚マナフィ×1枚『グッズ』ネストボール×3枚ハイパーボール×4枚バトルVIPパス×3枚ふしぎなアメ×3枚すごいつりざお×1枚ポケモンいれかえ×2枚『サポート』カイ×4枚ナンジャモ×3枚ボスの指令×2枚モミ×1枚『スタジアム』頂への雪道×2枚『エネルギー』基本闘エネルギー×12枚ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
http://narcologia.ru/goods/Addict424718.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement838199.html
http://narcologia.ru/goods/freezer613298.html
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