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Bosphorus ボスフォラス 18\
商品番号 A14809199760
商品名

Bosphorus ボスフォラス 18\" FX 穴あき エフェクトシンバル
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···クラッシュシンバルBosphorusボスフォラス18\"FX穴あきエフェクトシンバル割れや欠け、キーホールなどの不具合はありません。重量は1.283g
http://narcologia.ru/goods/unusable472674.html
http://narcologia.ru/goods/mythic959335.html
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