東方神起のBigeast限定の腕時計　レア！

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Bigeastメンバーに4年以上入っていないと買えないグッズです！一度もつけていないので、未使用です！「東方神起LIVETOUR2015～WITH～」福岡のライブで買いました質問等ございましたら、気軽にコメントの方で質問してください！※返品、返金などは、一切行いませんので、ご了承ください他フリマサイトにも出品しております物もございますので、先に購入された方を優先いたしますので、ご購入はお早めにお願いいたします。