【8月限定特価！】SHURE シュア マイク SM58

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ご覧いただきありがとうございます！●商品SHUREシュアマイクSM58●状態購入後、テスト使用のみ自宅保存ほぼ未使用に近いです。※飽くまで新品未使用ではございません。※ケースの裏面のみ汚れあり（画像参照）●カラーブラック●付属品ケース、ケーブル●その他ご注文確定以降のキャンセルはできかねますので予めご了承下さい。