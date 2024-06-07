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【8月限定特価！】SHURE シュア マイク SM58
商品番号 V25633076062
商品名

【8月限定特価！】SHURE シュア マイク SM58
ブランド名 シュア
特別価格 税込 2,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！●商品SHUREシュアマイクSM58●状態購入後、テスト使用のみ自宅保存ほぼ未使用に近いです。※飽くまで新品未使用ではございません。※ケースの裏面のみ汚れあり（画像参照）●カラーブラック●付属品ケース、ケーブル●その他ご注文確定以降のキャンセルはできかねますので予めご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming61292.html
http://narcologia.ru/goods/providence575394.html
http://narcologia.ru/goods/message14627.html
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