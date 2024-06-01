wcs2023横浜準優勝】世界2位サーナイトex構築済みデッキ

色々なデッキを出品しています是非出品リストを覗いてみて下さい！梱包と発送速度自信あります！★全カード60枚を【新品】のスリーブに入れてから梱包します★今だけvstarマーカープレゼント!★1月20日からの新レギュレーションからも使えるカードのみで組んでいますトレーナーとエネルギーの絵柄が変わる場合がありますコメント頂ければ絵柄確認できます プレイ用でお願いします〜デッキポイント〜★世界大会！wcs横浜準優勝構築！サーナイトデッキでは【世界1位の結論構築】になります★VIPパス4枚採用✱訳あり→ラルトスで戦うことは基本的にないと思いますが【テレポートブレイクのラルトス3枚】が【メモリースキップのラルトス3枚】になっていますその為【wcs横浜世界2位VIPパス4枚入り】でメルカリ最安値になります〜発送方法〜ネコポス発送 ラップ→プチプチ→opp袋に入れて発送させていただきます検索用↓#ポケモンカード#ポケカ#構築済みデッキ#初心者#サーナイトex#サーナイトデッキ#CL新潟優勝#サーナイトexデッキ#超デッキ#悪リザードン#リザードン#ミュウ#ビーダル#バイオレットex#スカーレットex#ex#ar#sar#sr#リザードン#アルセウスvstar#ルギアvstar#ミュウvmax#デッキ#優勝#最安値#ロストバレット#バイオレットex#優勝構築#高火力#御三家#クレイバースト#スノーハザード#ジムバトル#tier4#ポケカ四天王#本格構築#ガチデッキ#vmax#ssr#gx#151#wcsボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SRサプライ...デッキシールド(スリーブ)種別...パック・ボックス種別...複数カード種別/詳細...シングルまとめ売り種別/詳細...その他種別/詳細...デッキシリーズ...ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット



wcs2023準優勝】世界2位サーナイトex構築済みデッキ | wic-capital.net



WCS 2023横浜準優勝構築】サーナイトexデッキ 構築済みデッキ www ...



WCS2023 準優勝デッキ サーナイトex www.apidofarm.com



世界 ２位~ WCS 2023 準優勝デッキ サーナイト exデッキ 本格構築



世界2位】 サーナイトex デッキ WCS横浜2023年 準優勝-



【WCS2023横浜準優勝構築 】サーナイトexデッキ R-WSA01 | フリマアプリ ラクマ



限定特価】☆WCS2023横浜☆準優勝☆サーナイトexデッキ【値下げ不可】-



wcs2023準優勝！ サーナイトexデッキ！ ポケモンカード構築済み www ...



月明かりの丘付き！【WCS2023横浜準優勝構築 】サーナイトexデッキ www ...



世界大会2023 準優勝構築 サーナイトex 構築済みデッキ ポケモンカード-



サーナイトex 構築済みデッキ-



wcs2023準優勝】世界2位サーナイトex構築済みデッキ | wic-capital.net



~世界２位~ WCS 2023 準優勝デッキ サーナイトexデッキ 本格構築



WCS準優勝(世界2位)】サーナイトex 構築済デッキ スリーブ付き www ...



WCS2023横浜準優勝構築 】サーナイトexデッキ 黒炎の支配者5パック付き ...