新品未使用　フルート　jinxin

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jinxinのフルートです。大分以前に購入しましたが、一度も使っていないまま保存していました。未使用品です。フルートの金属部分にくすみが見られますのでお安くお譲りします。当方フルートについての知識がゼロですので、詳しいことにはお答えできないと思います。ですので商品の状態、付属品は写真にてご確認下さい。ノークレームノーリターンでお願い致します。種類...フルートレベル...初心者