ポケモンカード クレイバースト 50パック サーチ済み

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ポケモンカードクレイバースト50パックサーチ済みパックになります。サーチミスがない限りＳＲ以上／ナンジャモUは出ないかと思われます。※パックの初期傷などはご了承お願い致します。AR.その他RR.などはそのままです。※未開封ですがサーチ済みである事をご理解頂ける方のみでご購入宜しくお願い致します。※気になる点がございましたら、ご購入前にコメントにてご質問宜しくお願い致します。以下検索用です#151#ポケモン#サプライ#ポケカ#ポケモンカード#未開封#box#ボックス#ダークファンタズマ#スペースジャグラー#タイムゲイザー#スターバース#イーブイヒーローズ#ポケモンGO#シャイニースターV#ロストアビス#VSTAR#アルセウスV#エクストラバトルの日