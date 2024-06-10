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2003年 ROME COLISEU公演 ポール・マッカートニー ギターピック
商品番号 L73923182849
商品名

2003年 ROME COLISEU公演 ポール・マッカートニー ギターピック
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 8,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2003年イタリアローマ公演限定公演の物になります。コロッセオ円形の会場で選ばれたアーティストだけが許されている会場になります。海外のコレクターと交換し入手しました。コレクションの整理になります。
http://narcologia.ru/goods/Taipei158971.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper525809.html
http://narcologia.ru/goods/encourage637572.html
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