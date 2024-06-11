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エピフォン SG Prophecy Blue Tiger Aged Gloss
商品番号 F17480360934
商品名

エピフォン SG Prophecy Blue Tiger Aged Gloss
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 24,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年1月に綺麗なメイプル模様に一目惚れして購入したものです。半年ほど所有していましたが、所有ギター・機材の整理のため出品しました。他のギターをメインに使用していた関係で、外への持出は一切なく、たまの家弾きに使用していたため、限りなく新品に近いコンディションです。ボディ等に大きな傷もなく、通電も問題ないため即戦力かと思います。購入時に付属していたソフトケースとともにお渡しします。なるべく手渡しの方がギターにとって良いと思うので、都内(上野〜千住)で直接お会いできる方にお譲りしたいと考えています。購入前にコメントいただけますと助かります。遠方の場合は、着払いでの対応とさせてください。↓仕様等は公式HPからご確認ください。https://www.epiphone.com/ja-JP/Electric-Guitar/EPIY8W540/Blue-Tiger-Aged-Glossタイプ...SGタイプシリーズ...SGボディタイプ...ソリッドアクセサリー・パーツ...ケース
http://narcologia.ru/goods/reinforcement156699.html
http://narcologia.ru/goods/freezer473398.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial608816.html

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