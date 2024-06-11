くじ引き堂　鐘 嵐珠 ミア・テイラー 三船 栞子 セット

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商品詳細
ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』オンラインくじVer.LoveLive!Days～ニジガク～B賞 鐘嵐珠、ミア・テイラー、三船栞子アクリルフィギュアC賞 鐘嵐珠、ミア・テイラー、三船栞子 ミニアクリルスタンドD賞 ブロマイド 鐘嵐珠、ミア・テイラー、三船栞子のセットになります。新品未開封です。#ラブライブ#虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会#ニジガク
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