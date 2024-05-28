山岡康子　銅版画　Carnival

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。☆☆☆期間限定値下げ中!!☆☆☆山岡康子 YasukoYamaoka銅版画（エッチング）Carnival（カーニバル）サイズ（cm）額縁 縦37.2横37.2奥行1.8版画 縦20.0横18.5素人測定のため誤差はご容赦下さい。お使いのスマホ等により写真と実物の色合いに若干の違いがある場合がありますのでご了承下さい。飾っていた期間があるので、商品の状態の評価を目立った傷や汚れなしと致しました。自宅保管品ですので気になる方は購入はご遠慮下さい。猫 ねこ ネコ
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