池田瑛紗マフラータオル、チケットホルダー、クリアファイル

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人気グループ···乃木坂46グッズ種類···タオル・ハンカチジャンル···女性グループ真夏の全国ツアー2022ライブでチケットホルダーとタオルは使用しました。それ以降は大切に保管していました。クリアファイルは未開封です。#乃木坂46#池田瑛紗