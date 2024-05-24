@新品@川崎C-1　日本航空自衛隊[入間航空祭記念塗装]　 78-1026

ブランド：JCWings製品番号：LHM4001航空機模型：C-1航空会社:日本航空自衛隊[入間航空祭記念塗装]特別塗装登録番号登録：78-1026スケール：1：400サイズ：7.65cm*翼幅：7.25cm主な材質：合金発売日：2023年4月新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外から購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。日本航空自衛隊入間航空祭記念塗装C-1飛行機模型航空モデルプレイ1/400



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