USBマイク/AT2020USB+

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商品詳細
1年程使用しましたが、状態は綺麗です。問題も無く使用できます。USBケーブル、スタンド、ポーチ、説明書付属致します。中古品のため、神経質な人はご購入お控え下さい。値下げ不可。audio−technicaAT2020USB+オーディオテクニカ#オーディオテクニカ#audio−technicaAT2020USB_種類···マイク
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