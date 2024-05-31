大橋裕作　大杉皿屋窯　朝鮮唐津　耳付　水指　共箱　仕服付　茶道具

大橋裕作、朝鮮唐津の水指になります。垂れた釉薬が綺麗な唐津焼の土の味わいが存分に発揮された作品です。口径 約9.5cm 横幅 約15cm 高さ 約17cm#大橋裕#朝鮮唐津#唐津焼#水指#その他の茶道具商品はこちら



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