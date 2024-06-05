茶人の書？短冊　掛け軸　合わせ箱　茶道具　茶掛け　書画、骨董品、美術品

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商品詳細
書の形式...掛け軸・掛軸茶人の書でしょうか？花押がありますが、詳細なことはわかりません。短冊、掛け軸です。合わせ箱があります。経年の汚れ、シミ等あります。
http://narcologia.ru/goods/conception431357.html
http://narcologia.ru/goods/assessor386903.html
http://narcologia.ru/goods/mythic68535.html
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