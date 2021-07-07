Alesis 電子ドラム Nitro Mesh Kit DM7X 10a61

ご覧いただきありがとうございます。出品の辺り動作確認しましたが問題ありませんでした。使用に伴う程度のスレはあります。画像の物のみ付属します。値下げ取り置き不可です。沖縄と離島にお住みの方は必ず購入前にコメントの方よろしくお願いいたします。（大型商品の場合別途送料頂いております。）他サイトにも掲載している為取り消す場合がございますのでご了承ください。時間指定ある方は購入後で大丈夫ですのでご連絡ください。匿名配送希望の方は対応いたしますのでコメントください。また、配送の先の電話番号が記載されなくなっており配達の際に連絡が必要な方は別途電話番号を教えてくださいよろしくお願いします。配送につきましてですが普段はそのまま購入していただいて大丈夫ですがたまに急な出張などで数日発送ができない時があります。お急ぎの場合は一度コメント頂けると助かります。よろしくお願いいたします。種類...電子ドラム



製品情報：NITRO MESH KIT：Alesis



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