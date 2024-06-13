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- DEATH NYC 額付き 世界限定100枚 ポス ターナルトx孫悟空xルフィ
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商品詳細
界限定100枚DEATHNYCアートポスター☆正規品です。★商品情報★☆アーティスト：DeathNYC☆サイズ：H610mm×W407mm☆状態：新品未使用☆ハンドサイン：有☆証明書(COA)：有[エンボスステッカー]36/100本来であれば、アーティストが手元に残しておくものですが、限定番号の作品が完売した場合に市場に出てきます。★アーティスト説明★【DEATHNYC】アメリカ、ニューヨーク出身の女性ストリートアーティスト。アーティスト名は、Don'tEasilyAbandonTheHope（希望を簡単にすてるな！）の意味
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