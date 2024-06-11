【茶道具】宗尹造　草花大棗（共箱）

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加賀蒔絵師 中村宗尹作 大棗「月に藤袴」をお譲りいただきました｜くま ... 加賀蒔絵師 中村宗尹作 大棗「月に藤袴」をお譲りいただきました｜くま ...



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種類···茶道具装飾···蒔絵【商品説明】商品をご覧いただきありがとうございます。経年保存品の商品になります。商品の状態ですが、経年による小さなシミ、汚れがあります。割れや欠けなどは見当たりません。神経質な方はご遠慮下さい。古き物とご理解頂き、使用して頂ける方はよろしくお願い致します。土日祝日の発送が出来ません。【寸法】直径約7.3㎝ 高さ約7.4㎝ (採寸に多少の誤差があるかと思います)注）基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。