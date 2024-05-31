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★ バイオリン弓 ★ 全長74.0cm ★
商品番号 E22912404702
商品名

★ バイオリン弓 ★ 全長74.0cm ★
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

G.AUBRY　バイオリン弓フレンチボウ「G.AUBRY」刻印 バイオリン弓744mm 63gGeorgeAubry(1871-1936、ジョージ・オブリー）)ミルクール生まれ。MennessonならびにBossard-Bonnel工房で働き、1910年にパリで独立しました。あまり詳しい情報は出てきませんが、ミルクール関係のAUBRY姓の製作者は何人かいたようです。作品の数は多くないようですが、良いフェルナンブコに丁寧なつくりで一級品です。しなやかさと機敏さを兼ね備えており、やろうとする動作にしっかりと応えてくれる反応性の良さがあります。参考価格:80万そのくらいの値段帯のフレンチボウです。これだけの資質を持った弓ですが、残念ながら鑑定書は付属しませんのでご了承ください。
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