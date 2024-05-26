動作OK 電子ピアノ CASIO PX-100

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【状態】全体的に状態が良く鍵盤に黄ばみやヤケが無く綺麗な状態です。また、機能面での不具合は無く全ての鍵盤で音出しが可能で鍵盤の戻りも正常で打鍵感にバラツキもありません。鍵盤機構部を含む演奏機能に関わる箇所はすべて確認、また可能な限りのクリーニングを行っていますのでまず問題なくご使用になれることと思います。その他状態につきましては画像にてご確認の程宜しくお願いいたします。--製品情報--コンパクトなボディながら、高性能ステレオスピーカー搭載によりダイナミックな音色を楽しめる本格電子ピアノです。録音機能、豊富な収録デモ曲により練習などにも役立つ一品。ヘッドホン使用により夜間などの練習も可能です。【主な仕様】88鍵、最大同時発音数32、音色数8、本体重量12.5kg、4タイプリバーブ、コーラス機能搭載、デモ曲30曲収録、録音機能、他機能多数【構成品】本体、電源アダプター、説明書の3点になりますので到着した日からお使いいただけます。説明書についてはメーカーサイトよりダウンロードしたものをお付けします。精密機器ですので、発送はプチプチで頑丈に梱包し段ボールに入れて発送いたします。全国送料無料です。種類···電子ピアノCASIOカシオROLANDローランドヤマハYAMAHAカワイKAWAIコルグKORG