【美品】BOSS BR-1200 CDレコーディング機能付き

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【美品】BOSSBR-1200CDレコーディング機能付きHDDレコーディングスタジオ数ある商品の中から、当店の商品をご覧いただきありがとうございます！◆商品説明 パソコンなどで録音するよりも直感的にエフェクターなども内蔵しており本格的なレコーディングが出来るスタジオです。◆商品状態【外観】 目立った傷などなく比較的美品な状態です。 ※商品の状態は写真をご参照のほどお願いいたします。 ※中古品ということをご理解の上、ご購入のほどお願いいたします。【動作確認】 通電確認済 CD読込：○ CD脱着：○ その他、詳細動作は未確認です。◆付属品 本体 電源アダプター（Roland製） ※写真に載っているものが全てです。◆発送について ・丁寧に梱包し、2日以内に発送いたします。 ・梱包材はリサイクルを使用することがございますことご了承ください。◆その他 到着後に破損や記載のない動作不良などございましたら、受け取り評価前にご連絡のほどお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます！ボス音響機器音響機材ローランド