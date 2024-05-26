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【未使用】ティガー　ガーデンスタチュー　大型
商品番号 B85371556944
商品名

【未使用】ティガー　ガーデンスタチュー　大型
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 5,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティガー　置物です。サイズ　約W21×H35×D17.5cm定価　　12500円(税抜き)未使用で箱に入ったまま、保管しておりました。お庭にいかがでしょうか?種類···彫像・胸像テイスト···ポップ・カジュアル、北欧#ディズニー#ティガー#スタチュー#加藤工芸#アンティーク#コレクション#置物#ガーデニング#庭#ガーデンオブジェ#陶器#KATOKOGEI#フィギュア#くまのプーさん#かわいい　#おしゃれ　#家庭菜園　#ベランダ　#Disney　#ガーデンスタチュー　#オーナメント　#陶器　#希少　#美品　#レア
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