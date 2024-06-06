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スタァライト 痛傘 折りたたみ傘
商品番号 U63980718116
商品名

スタァライト 痛傘 折りたたみ傘
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 6,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少女☆歌劇レヴュースタァライトより愛城華恋と神楽ひかりの折ITAGASA2点セットです。京まふ2023にて購入したセットに入っていましたが、推している作品ではない為お譲りします。定価が9,200円とかなり高額ですね。去年は五等分の花嫁がでました(^^)郵便局の窓口から発送するため、発送までお時間いただきます。
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