バンダイ S.H.フィギュアーツ ビルド NEW WORLD 仮面ライダーグリ…

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商品詳細
バンダイS.H.フィギュアーツビルドNEWWORLD仮面ライダーグリスパーフェクトキングダム購入して一度開けて仕舞っていた物になります。本体や箱には傷や汚れは有りませんがブリスターが少し歪んでいます。#バンダイ#仮面ライダービルド『仮面ライダー』シリーズ#バンダイS_H_フィギュアーツビルドNEWWORLD仮面ライダーグリスパーフェクトキングダム
http://narcologia.ru/goods/flight948728.html
http://narcologia.ru/goods/assessor839503.html
http://narcologia.ru/goods/capitation464408.html
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