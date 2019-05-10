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バンダイ S.H.フィギュアーツ ビルド NEW WORLD 仮面ライダーグリ…
商品番号 A16219834981
商品名

バンダイ S.H.フィギュアーツ ビルド NEW WORLD 仮面ライダーグリ…
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイS.H.フィギュアーツビルドNEWWORLD仮面ライダーグリスパーフェクトキングダム購入して一度開けて仕舞っていた物になります。本体や箱には傷や汚れは有りませんがブリスターが少し歪んでいます。#バンダイ#仮面ライダービルド『仮面ライダー』シリーズ#バンダイS_H_フィギュアーツビルドNEWWORLD仮面ライダーグリスパーフェクトキングダム
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